Czy erupcja wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich wywoła mega tsunami, które uderzy w USA? [NA ŻYWO] [ZDJĘCIA]

Skąd zagrożenie mega tsunami? Otóż po zbadaniu skutków poprzednich erupcji Cumbre Vieja w 1971 i 1949 roku, niektórzy badacze uznali, że jeśli runie od 150 do 500 kilometrów sześciennych skał do morza, to może wywołać potężne, liczące od 10 do ponad 20 metrów fale tsunami, które mogłyby dotrzeć do wschodniego wybrzeża USA.

Związek między wybuchem Cumbre Vieja, a mega-tsunami, które może uderzyć w Amerykę, wynika z badania naukowego z 2001 opublikowanego w Geophysical Research Letters. Kolejne badania zmniejszyły zagrożenie lub całkowicie je odrzuciły. W 2002 roku George Pararas-Carayannis, redaktor Science of Tsunami Hazards, napisał: Zagrożenie wygenerowaniem mega tsunami w wyniku zawalenia się stratowulkanów na wyspach oceanicznych zostało znacznie przesadzone.