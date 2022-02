Czy dzieciom grozi powrót nauki zdalnej? Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek odpowiada

W szczycie piątej fali pandemii koronawirusa kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki mówiło, że utrzymanie nauki stacjonarnej jest priorytetem. Tę decyzję jednak zmieniono i uczniowie niektórych klas zostali wysłani na naukę zdalną, która następnie została skrócona. Dlaczego tak się stało?

Weźmy pod uwagę bieżący rok szkolny, który rozpoczął się 1 września 2021 roku. W szkołach aż do Bożego Narodzenia, pomimo kolejnej fali pandemii oraz wielu głosów krytyki, że dzieci jednak chodzą do szkoły i „rozsiewają koronawirusa”, to do Bożego Narodzenia, bez trzech dni przed świętami, nauka stacjonarna trwała. Później, po okresie świątecznym, nauka stacjonarna wróciła do szkoły. Tylko na tydzień do trzech tygodni – w zależności od województwa, bo mamy różnie podzielone ferie – nauka zdalna została wprowadzona. Stało się tak z uwagi na duże liczby zakażeń wariantem Omikron, ale nauka zdalna obowiązywała tylko w klasach V-VIII, bo przecież klasy I-IV cały czas uczą się stacjonarnie. Spójrzmy więc na to w ten sposób – w 95 proc. utrzymaliśmy i utrzymujemy naukę stacjonarną. Nauka zdalna to tylko ok. 5 proc.