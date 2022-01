Czy druga tarcza rządu złagodzi inflację? "To nie wystarczy, musimy walczyć z jej przyczynami"

Podczas konferencji prasowej w KPRM, premier Mateusz Morawiecki potwierdził wcześniejsze zapowiedzi i ogłosił, że już od 1 lutego stawka VAT na paliwa zostanie obniżona z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł.

Premier zapowiedział również obniżkę do 0 proc. na żywność już od 1 lutego. Według szacunków rządu, przeciętna rodzina zaoszczędzi dzięki temu ok. 45 zł miesięcznie.

- Całkowicie znosimy również podatek na gaz - przekazał szef rządu.

Morawiecki poinformował ponadto, że w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, 5 proc. stawka VAT na ciepło zostanie przedłużona. Przekazał też, że rząd zdecydował się dodać do tarczy całkowite zniesienie podatku VAT na nawozy kupowane przez rolników i służące do produkcji rolnej.