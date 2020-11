Czy Donald Trump zaatakuje irańskie obiekty jądrowe w ostatnich tygodniach swoich rządów

Prezydent Donald Trump szukał możliwości zaatakowania Iranu, aby powstrzymać rozwijający przez Teheran program nuklearny, pisze New York Times. W tym celu prezydent USA poprosił swoich czołowych doradców o przedstawienie mu możliwości ataku na główną irańską placówkę nuklearną, położoną w mieście Natanz. To wszystko działo się pod koniec kadencji Donalda Trumpa, która kończy się 20 stycznia 2021 roku.

Do spotkania prezydenta z doradcami doszło dzień po tym, jak międzynarodowi inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mówili o znacznym wzroście zapasów materiałów potrzebnych do wyprodukowania bomby jądrowej w Iranie, poinformowało czterech obecnych i byłych amerykańskich urzędników. Niektórzy doradcy, w tym wiceprezydent Mike Pence, Sekretarz stanu Mike Pompeo, Christopher C. Miller pełniący obowiązki sekretarza obrony oraz gen. Mark A. Milley, szef Połączonych Szefów Sztabów ostrzegli prezydenta Trumpa, że atak na Iran może się szybko przerodzić w szerszy konflikt w ostatnich tygodniach jego prezydentury. Każdy atak strajk - czy to rakietowy, czy cybernetyczny – na pewno skupiłby się na mieście Natanz.