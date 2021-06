Czy będą wzmacniające szczepienia przeciwko Covid jesienią? Wiele krajów szykuje się do tego.

Czy czeka nas jesienią tego roku wzmacniająca dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi. Taki „dopalacz” miałby, zdaniem wielu krajów, wzmocnić nasze organizmy przed bar-dziej zakaźnymi wariantami Covid-19.

Przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) twierdzą, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy będą one potrzebne. Nie mamy informacji, aby istniała potrzeba wzmacniających szczepień, mówi Soumya Swaminathan, główny naukowiec WHO. Wezwanie do takich działań uznała za przedwczesne, w sytuacji, kiedy osoby z grup wysokiego ryzyka w większości krajów świata nie dostały nawet pierwszej dawki szczepionki.

Dodała, że WHO śledzi informacje z krajów, które planują wprowadzić zapobiegawcze dodatkowe szczepienia jeszcze w tym roku – szczególnie dla osób z grup wysokiego ryzyka, których odporność na SARS-CoV-2 może słabnąć szybciej.

Takie wzmacniające dawki przeciwko Covid-19 zostaną wprowadzone w Wielkiej Brytanii jesienią, aby uniknąć kolejnej fali pandemii. Siedem różnych szczepionek jest testowanych na ochotnikach w Anglii w pierwszym takim na świecie badaniu.