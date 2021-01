Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła? Trzech Króli to jedno ze świąt nakazanych [LISTA 2021]

Kiedy trzeba iść do Kościoła w 2021 roku? Każdy zna tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne, jednak nie każdy pamięta o tym, czy i kiedy w święta należy udać się na mszę świętą? Kiedy katolicy mają obowiązek stawić się w Kościele? Co z Wielkanocą, Bożym Ciałem, Wigilią, świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, czy świętem Trzech Króli 6 stycznia? Wyjaśniamy.

Święta Nakazane Każdy katolik zobowiązany jest do uczestnictwa we mszy św. w określone dni w roku. Są to tzw. święta nakazane, w te wyjątkowe dni należy nie tylko udać się do Kościoła, ale również powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. To, w jakie dni następuje taki obowiązek, reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1246. Kodeks jest po części polską spuścizną, ponieważ został promulgowany w 1983 r. przez papieża Jana Pawła II. Kościoły Narodowe cieszą się w tym zakresie pewną dowolnością, ponieważ za zgodą Stolicy Apostolskiej mogą znieść niektóre święta nakazane. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że każdy katolik w Polsce powinien uczestniczyć we mszy św. w następujące dni:

każda niedziela miesiąca uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia) uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularne święto Trzech Króli (6 stycznia) niedziela Wielkanocna oraz dzień Wniebowstąpienia Pańskiego uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

Czy w Nowy Rok trzeba iść do kościoła? Dla wielu zaskoczeniem jest to, że 1 stycznia, tuż po zabawie sylwestrowej należy udać się do Kościoła. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik do uczestnictwa we mszy zachęca tym, że za odmówienie hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) można uzyskać odpust zupełny.

Niewiele osób wie także, że uczestnictwo we mszy świętej jest obowiązkowe w święto Trzech Króli (6 stycznia), od niedawana ustawowo wolne od pracy.

ZOBACZ TEŻ | ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI: TRADYCJE, ZWYCZAJE, OZNACZENIE DRZWI Do kościoła należy iść także w Wielkanoc, która w 2020 r. wypada 12 kwietnia oraz w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, przypadający 40 dni po wielkanocy tzn. 21 maja 2020 r. (czwartek). Kolejnym świętem nakazanym jest Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które w tym roku przypada w czwartek 11 czerwca. Katolicy mają obowiązek iść do kościoła również 15 sierpnia, w czasie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to również czas, w którym należy wziąć udział we mszy świętej.

Jak widać, w okresie świąt Bożego Narodzenia obowiązek uczestnictwa we mszy przewidziany jest wyłącznie na dzień 25 grudnia. Co jeśli nie można uczestniczyć we mszy świątecznej? Zdarzają się sytuacje, gdzie z niemożliwych do przewidzenia przyczyn nie można uczestniczyć w świętach nakazanych. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Prawo kanoniczne przewiduje, że gdy z poważnej przyczyny nie jest możliwe wzięcie udziału we mszy św. oraz przystąpienie do sakramentu Eucharystii należy poświęcić odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin. Wówczas obowiązek zostanie wypełniony. ZOBACZ TEŻ | TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE. O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ W BOŻE NARODZENIE? Czy w Wigilię obowiązuje post?

Czy pasterka jest obowiązkowa? Pasterka to uroczysta msza św. obchodzona późną nocą, zwykle o północy, w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia). Pasterka kończy Adwent, czyli okres wyczekiwania na narodzenie pańskie oraz przywołuje czasy wczesnego Chrześcijaństwa, kiedy odprawianie tego typu uroczystości było jedynym sposobem wspólnego praktykowania wiary.

Czy pasterka zwalnia z mszy w pierwszy dzień świąt? Jakkolwiek, uczestnictwo w Pasterce nie jest obowiązkowe, tradycja ta może okazać się korzystna dla nocnych pielgrzymów, ponieważ zwalnia ich z obowiązku wzięcia udziału we mszy dnia następnego. Pasterka oraz uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia) różnią się pod względem treści, dlatego też duchowni zachęcają do wzięcia udziału w obu uroczystościach.