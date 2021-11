Czwarta fala nabiera rozpędu. Coraz więcej zachorowań, coraz więcej zgonów [ANALIZA]

Sytuacja wygląda poważnie. 15 515 nowych zakażeń i 250 ofiar śmiertelnych - to dane z czwartku, 4 listopada. - Jeżeli nadal będziemy tak postępować, to na pewno w końcu doprowadzimy do pewnego zamknięcia niektórych sfer naszego życia - mówił w rozmowie z WP.pl rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przyznał, że w skali liczb najgorsza sytuacja panuje obecnie w województwie mazowieckim. - Ale pamiętajmy, że Mazowsze to jest ponad 6 mln ludzi. Duża część z tych osób, które chorują na Mazowszu, trafia do Warszawy. Stąd to obłożenie szpitali w Warszawie jest dosyć duże i potrzeba uruchomienia kolejnych oddziałów - wyjaśnił.

Ale też w szpitalach na Mazowszu zaczyna brakować miejsc dla pacjentów z COVID-19. Najgorzej jest na północy województwa. Już w środę dyrekcja szpitala w Płocku wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o pilne uruchomienie szpitala tymczasowego. Na zwiększenie liczby łóżek czeka także szpital kolejowy w Pruszkowie. Tydzień temu „zapchały się” siedleckie szpitale, a liczba chorych w mieście i powiecie ciągle rośnie.