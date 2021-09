Czwarta fala koronawirusa. Kościoły otwarte tylko dla zaszczepionych? Abp Polak odpowiada

- Jeżeli chcemy być odpowiedzialni za życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych, a także tych z którymi się spotykamy, to drogą do tego, żeby to było bezpieczne i naprawdę, żebyśmy sobie nie zaszkodzili jest sczepinie- przyznał w sobotę na antenie RMF FM prymas Polski abp Wojciech Polak. - Papież Franciszek nazywa to uczynkiem miłości - dodał.

Przyznał, że jest to ważne w kategoriach naszej odpowiedzialności za innych. - W podejmowaniu tej odpowiedzialności w sposób konkretny. Chyba jest prawdą to, że dziś jest to jedyna droga do tego, żeby pandemię powstrzymać i żebyśmy rzeczywiście nie przeżywali jej kolejnych fal - wyjaśnił.