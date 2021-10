Czujniki parkowanie - jakie warto kupić? Czym różnią się te produkty między sobą?

Ultradźwiękowe czujniki parkowania z kamerą z tyłu to już droższe rozwiązanie. Jednak zaletą tego rozwiązania jest również wyższy komfort. To połączenie sygnałów dźwiękowych z obrazem, dzięki czemu nie tylko sygnał nas ostrzega, ale na ekranie widzimy, co dzieje się za pojazdem.

Czujniki elektromagnetyczne to najrzadziej wybierana grupa tych produktów. Ich plusem jest to, że nie ma konieczności wiercenia w zderzaku, gdyż montuje się je na taśmie po wewnętrznej stronie zderzaka. Jednak ich wadą jest to, że wykrywają one jedynie metalowe elementy. Nie zauważają plastikowych i drewnianych przeszkód.