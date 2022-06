Cztery zakręty, debiut od wielkiego dzwonu. Żużlowe emocje

Najciekawszym z piątkowej potyczki leszczyńskiej Unii z GKM-em Grudziądz było heroiczne powstanie do walki mimo odniesionej kontuzji w wykonaniu Janusza Kołodzieja. „Janek” jedzie w tym roku niesamowity sezon, poza genialną dyspozycją prezentowaną w roku 2010, raczej najlepszy w karierze. W lidze ma drugą najlepszą średnią biegopunktową zaraz za Bartoszem Zmarzlikiem. Więc kiedy zaczął od ustanowienia nowego rekordu toru, by za chwilę poprawić kolejną „trójką” kibice widząc tę prędkość i kunszt jeździecki mogli oczekiwać kolejnego koncertu wychowanka Unii, ale tej z Tarnowa. W trzecim wyjeździe na trybunach zrobiło się cicho. Po przegranym starcie Kołodziej zaczynał się rozkręcać, gdy na jego drodze znalazł się kolega z drużyny Damian Ratajczak. „Janek” z własnej winy wylądował na plecach, a ratujący się z opresji junior zjechał na murawę. Od razu przypomniała się historia sprzed półtora miesiąca, kiedy na zawodach młodzieżowych adept z Rawicza dokładnie w tym samym miejscu trafił na trawie w wirażowego po czym obaj pojechali do szpitala. Tym razem największym dramatem była powykręcana i obita noga Janusza. Strach zajrzał w oczy trenera Piotra Barona, gdyż w pierwszej chwili Kołodziej nie był w stanie sam wsiąść do karetki ani z niej wysiąść. Po uśmierzeniu bólu „Janek” wskoczył ponownie na motocykl i wygrywając trzy kolejne wyścigi dał Unii najważniejsze punkty do minimalnego zwycięstwa. Sensacja wisiała bowiem w powietrzu, goście bezproblemowo zabezpieczyli bonusa, a mieli ochotę na więcej. Gdyby udało im się wygrać mogliby śmiało zacząć marzyć o awansie do fazy play-off. A tak wobec kontuzji miednicy odniesionej tydzień wcześniej i wykluczającej do końca rozgrywek ich głównego asa Nicki Pedersena, raczej znowu będą musieli obejść się smakiem.