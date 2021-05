Cztery pułapki i wąska ścieżka Platformy Obywatelskiej

Jeszcze dwa tygodnie temu Platforma była przekonana, że złapała PiS w pułapkę przy okazji zatwierdzania w Sejmie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - i że partia Kaczyńskiego albo będzie musiała się mocno posunąć przy tym planie (czytaj: wpisać do niego projekty, które są ważne dla opozycji), albo wręcz dojdzie do przesilenia, w wyniku którego powstanie rząd techniczny. Wszystko dlatego, że Ziobro jasno zapowiedział, że KPO nie poprze, a bez posłów Solidarnej Polski obóz władzy nie miał większości do jego zatwierdzenia. To zmuszało PiS do rozpoczęcia rozmów z opozycją, a to z kolei dawało jej szansę na realizację przynajmniej jednego punktu z własnej agendy.

Polityka od dawna przypomina jazdę kolejką górską; to, że jest się na górze, oznacza tylko tyle, że za chwilę szybko zjedzie się na dół. I na odwrót. Jeśli ktoś miał jakąkolwiek wątpliwość, to sytuacja po stronie opozycji w ostatnich dwóch tygodniach musiała mu to uświadomić w pełni.

PiS rzeczywiście rozmowy z opozycją zaczął - ale skupił się tylko na Lewicy. Przekonał ją do poparcia KPO, pozostawiając resztę (przede wszystkim Platformę i PSL) z pustymi rękoma. Gdy tylko plan został zatwierdzony, natychmiast zaczął porządkować sytuację we własnej koalicji oraz przygotowywać się do zwodowania „Polskiego Ładu”.

I nie jest to jazda kolejką górską? Dwa tygodnie temu PiS nie miał większości w Sejmie, a opozycja po cichu rozdzielała stanowiska w gabinecie technicznym. Ale w ostatni weekend obóz władzy dał pokaz jedności (już dawno Kaczyński, Gowin i Ziobro nie pozowali razem do zdjęć), a opozycja zamieniła się w kłębowisko kłótni i wzajemnych pretensji. Zwrot o 180 stopni.

Ale nawet jeśli KO nie podzieli się na mniejsze części, nie będzie to oznaczać, że stanie się partią sterowną. Na razie jest ona podzielona na skrzydła ideowe, ale też na frakcje polityczne i czysto koleżeńskie koterie. Łatwo się domyślić, że taką partią zarządza się wyjątkowo trudno. A w sytuacji, gdy wszyscy nie grają do jednej bramki, trudno nie tylko odzyskać władzę, ale nawet utrzymać prymat po stronie opozycji. Platforma tkwi w tej pułapce od dawna, ale ciągle nie znalazła sposobu na wyjście z niej.

Pułapka druga: konflikt wewnątrz opozycji Siłą PO była zdolność do konsolidowania opozycji. Wbrew pozorom nie jest to oczywiste. Już w poprzedniej kadencji widać było kilka wojen podjazdowych między Platformą i mniejszymi partiami, ale przed wyborami 2019 r. w końcu udało się temu ugrupowaniu stworzyć Koalicję Europejską, potem Obywatelską. Opozycja dogadała się też odnośnie wspólnych kandydatów do Senatu.

W tej kadencji wygląda to podobnie; jest wojna podjazdowa, ale też współpraca, choćby przy okazji wyborów w Rzeszowie. Ale choć wspólny front opozycji w Senacie zdaje się utrzymywać, to jednak wewnętrzne pęknięcia w jej łonie wydają się głębsze. Zasygnalizowała to Lewica, głosując razem z PiS-em za KPO. Sygnalizuje to Szymon Hołownia, który z otwartą przyłbicą rzuca PO wyzwanie. Widać, że rola Platformy jako największej partii opozycyjnej jest otwarcie kontestowana. Bez względu na to, jak ta rywalizacji się skończy, jest to kolejna trudna pułapka - bo zawsze tego typu walki atmosferę mocno zatruwają.

Pułapka trzecia: przelicytowana UE

Proeuropejski kurs to jeden z fundamentów ideowych PO, dane firmowe tej partii. Tyle że wcale nie stało się to już tak oczywiste w czasie dyskusji o planie odbudowy. Platforma otwarcie była przeciwna. Owszem, argumentowała, że to nie tak, że to sprzeciw wobec polityki PiS, nie UE jako takiej - nie zmienia to faktu, że mówiła, że jest gotowa zagłosować przeciwko kluczowemu projektowi gospodarczemu Unii. Tymczasem za nim okazała się być Lewica, która uznała, że kwestia KPO to nie jest temat, gdzie trzeba być bezwzględnie przeciw PiS.