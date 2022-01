Cztery miesiące po beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego ks. Bogdan Bartołd mówi: Coraz więcej osób odwiedza grób bł. kard. Wyszyńskiego Family News Service

Uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej Adam Jankowski

12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Mijają właśnie cztery miesiące od tamtego uroczystego wydarzenia. - Kard. Wyszyński był pasterzem, który opiekował się i troszczył o innych, traktowaliśmy go jak ojca, do którego przychodziło się po radę i potrzebną wiedzę. On udzielał nam wsparcia z ojcowską czułością - mówi Family News Service, ks. prał. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie spoczywają doczesne szczątki Prymasa Tysiąclecia.