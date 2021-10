Czternasta emerytura. Ilu seniorów ją otrzyma? Co trzeba zrobić? Ile wyniesie? Minister rodziny i polityki społecznej odpowiada

Jednocześnie przyznała, że "czternasta emerytura to jednorazowe świadczenie, które jest uzależnione od wysokości dochodu danego emeryta". - Zakładamy próg dochodowy 2,9 tys zł. Seniorzy nie muszą wykonywać żadnych ruchów, aby ją otrzymać. Wyniesie ona 1250,88 zł brutto - poinformowała.

Zapytana o waloryzację rent i emerytur przyznała, że jest ona oparta o wskaźniki ekonomiczne. - Dbamy, aby nie były to groszowe wzrosty waloryzacyjne. Ostateczna waloryzacja zostanie ustalona w lutym, minimalny wzrost wyniesie 5 proc.- stwierdziła. - Jeżeli dzisiaj tę minimalną emeryturę mamy na poziomie 1250,88 zł, to w przyszłym roku będzie to na pewno ponad 1,3 tys zł - zapowiedziała.