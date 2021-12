Człowiek Roku według magazynu „Time” ma pomysł także na edukację. Tak wygląda szkoła Elona Muska

Szkoła Elona Muska

Dużo się dziś mówi o tym, że szkoła musi być bardziej nowoczesna. Metody podawcze, przestarzała rola nauczyciela, tradycyjny sposób przyswajania wiedzy nie zdają już egzaminu. Podobnie uważa Elon Musk, który stworzył dla swoich dzieci szkołę Astra Nova (dawniej: Ad Astra). To nowoczesna placówka, w której młodzi ludzie przyswajają wiedzę przez doświadczenie i uczą się poprzez zabawę.

Po pierwsze: szkoła bez ocen

Przedsiębiorca w jednym z wywiadów wyznał, że w Astra Nova uczniowie nie dostają ocen cyfrowych. Elon Musk twierdzi, że nie są one potrzebne, by dzieci mogły z chęcią zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, a także uczyć się tego, co naprawdę ich interesuje.

W polskiej rzeczywistości trudno jest sobie wyobrazić szkołę bez ocen. „Czwórka plus? A dlaczego nie piątka?” – to pytanie, które dzieci bardzo często słyszą od swoich rodziców. Tymczasem okazuje się, że szkoła może przynosić realne umiejętności, gdy uczniowie nie uczą się, by zdobywać najwyższe stopnie, ale dlatego, że chcą dowiedzieć się czegoś ciekawego.