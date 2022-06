Czesław Michniewicz: Żal byłby ogromny, gdybyśmy nie zdobyli punktu

- Cieszymy się, że wywalczyliśmy ważny punkt. Dopiero po meczu dowiedziałem się, że Holandia wygrała wszystkie 19 meczów, które rozegrała na tym stadionie. Musieliśmy oczyścić głowę po środowym meczu. Żal byłby ogromny, gdybyśmy z tego spotkania nie przywieźli do Polski chociaż punktu - ocenił selekcjoner po spotkaniu.

Zdaniem Michniewicza kluczowa była gra dwoma defensywnymi pomocnikami.

- Najlepsze zespoły na świecie szukają podań przez środek, między obrońców. Belgowie, Kevin De Bruyne czy Holendrzy w tym się specjalizują. Jak gramy na 3 środkowych to jest nam łatwiej to zatrzymać, jak na jednego to dużo ciężej. Dziś zdecydowaliśmy się na dwóch środkowych pomocników i myślę, że z takimi rywalami to jest konieczne - podsumował.

Michniewicz dał w sobotę zadebiutować Jakubowi Kiwiorowi w roli stopera od pierwszej minuty.

- Szukamy kogoś z lewą nogą do reprezentacji. Cieszę się, że gra w Serie A. Nie martwię się o jego umiejętności. Powiedziałem mu tylko, żeby dzisiaj nie prezentował ich wszystkich, żeby się nie zapędził - dodał selekcjoner.