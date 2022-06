Czesław Michniewicz specjalnie dla nas: - Kibicowanie Idze Świątek jest dziś łatwe. Lewandowski tylko się uśmiecha i daje świetny przykład

Czyli nie miał pan problemu z tym, żeby zezwolić Robertowi Lewandowskiemu na wizytę w Paryżu na meczu Igi mimo trwającego zgrupowania?

Akurat na zgrupowaniu wszystkim, z wyjątkiem zawodników wracających po urazach, dałem dwa wolne dni, więc każdy mógł zaplanować je wedle życzenia. Robert poinformował mnie jeszcze zanim przyleciał do Warszawy, że jest zaproszony na oba finały – żeński i męski – i będzie chciał z tego zaproszenia skorzystać. Nie robiłem problemu, wszystko zawczasu zostało uzgodnione. Tylko nie nagłaśnialiśmy tych planów kapitana reprezentacji Polski, żeby nie robić zamieszania.

Jak wygląda sytuacja zdrowotno-kadrowa przed meczem z Belgią?

Arek Milik wraca do treningu, podobnie jak Krystian Bielik i Matty Cash, po chorobie jest już także Kamil Jóźwiak, więc przyjechał na zgrupowanie, abyśmy ocenili jego stan. Do reprezentacji młodzieżowej przenieśli się natomiast Sebastian Walukiewicz i Jakub Kiwior. Poza tym wszyscy zawodnicy są gotowi do występu przeciw Belgii. A decyzje w sprawie wspomnianych rekonwalescentów podejmiemy po poniedziałkowym treningu na stadionie Legii.