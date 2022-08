Czesław Juźwik. Były oficer WSW w BBN-ie, czyli atak kontrolowany

Te newsy zaistniały w przestrzeni publicznej niemal jednocześnie. Bo oto dwie osoby związane z prezydentem Andrzejem Dudą pojawiły się na czołówkach gazet, w niezbyt pozytywnym kontekście. Tuż przed tym, jak prezydent Duda miał przedstawić swoje projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa okazało się, że prof. Michał Królikowski, który miał kierować zespołem pracującym nad owymi ustawami ma kłopoty. Śledczy badają bowiem finansowe powiązania Królikowskiego ze spółką paliwową, która pojawiła się w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT, a której były wiceminister sprawiedliwości był pełnomocnikiem.

- Jestem przekonany, że to nie ja jestem celem tej całej sprawy. Myślę, że jestem pionkiem. To, że pionka można przewrócić, to jest jasne. Natomiast celem tego całego zabiegu jest, według mojej oceny, pan prezydent - stwierdził Królikowski w radiu RMF FM. - Cały ten zabieg służy temu, żeby zdyskredytować autorytet pana prezydenta i jakość przygotowywanych przez niego ustaw - dodał. W każdym razie przygotował dzieci i żonę na to, że może być zatrzymany.