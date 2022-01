Czeska kopalnia działała bez zgody środowiskowej

Zapewne ta informacja zostanie wykorzystana przez stronę polską w kolejnej rozmowie w sprawie kopalni Turów, która rusza we wtorek. Polska liczy na to, że nowy rząd czeski będzie bardziej skłonny do kompromisu i zażegnania sporu.

Spór ten trwa od lutego 2021 roku, gdy Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów. Zażądały zastosowania środka tymczasowego w postaci nakazu wstrzymania wydobycia. Czesi argumentowali, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców miasta Liberec do wody. Czechy wskazały też, że Polska, przedłużając koncesje na wydobycie węgla brunatnego w Turowie, naruszyła unijne przepisy. Polski rząd nie zastosował się do orzeczonego nakazu wstrzymania wydobycia. 20 września 2021 TSUE – decyzją jednej pochodzącej z Hiszpanii sędzi - nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego. Polski rząd deklaruje, że płacić kary nie zamierza. Wstrzymanie wydobycia w Turowie byłoby katastrofą gospodarczą dla tego regionu i uderzyłoby w zaopatrzenie Polski w energię. Komisja Europejska przekazała, że zgodnie z procedurą, jeśli nie otrzyma pieniędzy, potrąci Polsce środki z funduszy należnych z budżetu UE.