Część Konfederacji poparła kandydaturę Bogdana Święczkowskiego do TK. Robert Winnicki tłumaczy dlaczego

Sejm wybrał we wtorek Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę poparło 233 posłów, przeciw było 219. Święczkowski dotychczas był prokuratorem krajowym, pierwszym zastępcą prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobry.

Za kandydaturą Bogdana Święczkowskiego głosowało pięciu posłów Konfederacji. Jednym z nich był Robert Winnicki.

Poseł pytany o to, dlaczego pięć głosów Konfederacji poparło tę kandydaturę, powiedział polskatimes.pl, że „nie mieliśmy w kole Konfederacji dyscypliny w tej sprawie”. – Jako opozycja, oczywiście, bardzo często przeciwstawiamy się różnym pomysłom rządu. Natomiast w tej sprawie podejmowaliśmy decyzje indywidualnie, zależnie od naszej oceny Bogdana Święczkowskiego. Wśród części kolegów było spojrzenie takie – jeśli nie zostanie wybrany Święczkowski, to i tak ktoś z PiS zostanie w drugiej rundzie wybrany. Natomiast Święczkowski dał się poznać przez ostatnie lata jako człowiek, jako prokurator krajowy, który jednak wykazywał się pewną odpornością na nacisk lewicowej poprawności politycznej, jeśli chodzi o zarzucanie działaczom prawicy wypowiedzi tzw. mowy nienawiści. To jest jeden z czynników, który nas skłonił do jego poparcia – wyjaśnił Winnicki.