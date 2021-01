"Część demonstrantów zachowuje się jak polska opozycja". Burza po wpisie TVP Info. Platforma Obywatelska zapowiada pozew

"Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja" - tweet o takiej treści pojawił się w środę późnym wieczorem na koncie TVP Info. Wpis skrytykowali politycy opozycji, a Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko TVP. Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zaapelował, by opozycja przeanalizowała swoje zachowanie.

6 stycznia na Kapitol wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa, którzy chcieli zablokować zatwierdzenie wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Doszło do starć z policją, w wyniku których zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało zatrzymanych. Zdewastowano również wiele pomieszczeń na Kapitolu. Relacjonujący wydarzenia portal TVP Info zamieścił na Twitterze wpis, dotyczący zamieszek w Waszyngtonie. "Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja" - napisano.

PO zapowiada pozew przeciw TVP Wpis wywołał burzę w mediach społecznościowych i gwałtowną reakcję polityków opozycji, którzy zdecydowanie skrytykowali TVP Info. Porównanie protestujących do opozycji przez media publiczne jest ich zdaniem skandaliczne. "S********y. Opozycja broniła regulaminu Sejmu a nie obalała wyniku demokratycznych wyborów" - napisał były marszałek Sejmu Radosław Sikorski na Twitterze.

"To jest przekroczenie wszelkich granic. Opozycja jest do Sejmu wybrana i wchodzi do sali obrad legalnie. Należy się wam za to proces łobuzy" - napisał Sławomir Nitras.

W czwartek przed południem przewodniczący klubu PO Cezary Tomczyk poinformował, że prawnicy partii szykują pozew przeciwko TVP.

- Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby to standard w TVP. Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP. TVP Info powinna być zlikwidowana w pierwszym możliwym terminie. To będzie jedna z pierwszych decyzji po wygranych wyborach w PL - powiedział Tomczyk. "Likwidacja TVP Info to był bardzo dobry pomysł. Polska będzie lepsza bez tej fabryki nienawiści i rynsztoku jadu zatruwającego nasze życie publiczne" - stwierdził Jan Grabiec.

Olechowski do opozycji: Wyciągnijcie wnioski Po kilkudziesięciu minutach na profilu TVP Info pojawił się kolejny wpis, dotyczący poprzedniego.

"W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię Marka Suskiego, wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji" - napisano.

Wpis podał dalej Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, który dodał:

"Szanowni Państwo, wszystkich polityków opozycji poruszonych tweetem TVP Info zachęcam do przeanalizowania tego jak zachowują się w polskim parlamencie. Wyciągnijmy wnioski z kryzysu politycznego w USA".

"Nie czuje Pan obrzydzenia goląc się przed lustrem?" - odpowiedziała Olechowskiemu Katarzyna Lubnauer, była przewodnicząca Nowoczesnej.

