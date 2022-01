Czerwony Hongkong. Znikają pomniki i media, opozycja za kratami

Wierna Pekinowi lokalna administracja ze znienawidzoną Carrie Lam na czele poczyna sobie jeszcze zuchwalej po grudniowych pseudowyborach do lokalnego parlamentu – wszak na 90 deputowanych tylko jednego można uznać za (stosunkowo) niezależnego. Pozostali to komuniści lub wierni komunistom ludzie.

Wtorkowy wyrok dla znanej działaczki demokratycznej Chow Hang-tung to kolejne w ostatnich dniach orzeczenie wymierzone w środowiska uznane przez komunistów za „wrogów ludu”. Kobieta trafi do więzienia na 15 miesięcy za to, że „podżegała do udziału” w zakazanym przez władze rocznicowym czuwaniu w intencji ofiar masakry na Tiananmen – w czerwcu 2021. Choć takie zgromadzenia, pod pretekstem walki z pandemią, były zakazane także w 2020 roku, Chow Hang-tung również o rocznicy przypominała. Dostała za to 1 rok więzienia. W sumie kobieta ma teraz do odbycia niemal dwa lata więzienia.