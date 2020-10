Czerwone strefy. Gdzie będą obowiązywać ostrzejsze ograniczenia? Lista miast i powiatów

Koronawirus w Polsce: Ponad 8 tysięcy nowych zakażeń i ponad pół tysiąca zajętych respiratorów. Zmarło 91 osób

Resort zdrowia poinformował w czwartek o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Do tego dochodzi ponad 6,5 tysiąca zajętych tzw. łóżek covidowych oraz ponad pół tysiąca respiratorów w użyciu. - W związku z rozwojem epidemii wracamy do wiosennych zaleceń ograniczenia planowych zabiegów- poinformował za pośrednictwem Twittera minister zdrowia Adam Niedzielski. Lewica składa wniosek do NIKo przeprowadzenie kontroli przygotowań rządu do drugiej fali koronawirusa.