Czekają nas przyspieszone wybory parlamentarne? Kaczyński i Gowin nie wykluczają

Wicepremier podkreślił, że nie wyklucza, że „może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji”. - Ale żeby była jasność – nie prognozuję wcześniejszych wyborów. Jedynie nie wykluczam takiej ewentualności – dodał Kaczyński. Przyznał także, że „przytłaczająca większość ludzi tworzących dzisiejszą większość rządzącą zdaje sobie sprawę z tego, iż nie ma innej alternatywy niż współpraca w tym układzie”.

Pytany, czy koalicja rządząca przetrwa jeśli Solidarna Polska nie zagłosuje za Funduszem Odbudowy, odpowiedział, że jeśli to głosowanie zostanie przegrane to „nie”. - Groźne są sprzeciwy prowadzące do porażki. I z nich trzeba wyciągać wnioski (...) Akurat to głosowanie jest arcyważne – zaznaczył.

Gowin: Umowa koalicyjna została jednostronnie zawieszona przez PiS

Spięcia targają nie tyko Zjednoczoną Prawicę, ale w ostatnich miesiącach także Porozumienie Jarosława Gowina. Bowiem część członków partii uznała, że kadencja Gowina już wygasła i nie sprawuje on władzy w ugrupowaniu. PiS z kolei przez długi czas oficjalnie nie zajmował jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Wielu obserwatorów życia politycznego wskazywało, że PiS nie popiera przy tym samego Gowina, a jego oponentów.

Wicepremier tę sytuację ocenia jednoznacznie. – My jako Porozumienie uważamy, że niedopuszczalne jest to, co się dzieje w mediach publicznych, a także niedopuszczalna była próba obalenia legalnych władz partii, co nie działo się bez wsparcia zewnętrznego – powiedział Gowin na antenie Polsat News. – My jako Porozumienie uważamy, że umowa koalicyjna de facto została jednostronnie zawieszona przez Prawo i Sprawiedliwość w momencie udzielenia poparcia próbie obalenia legalnych władz Porozumienia – podkreślił.