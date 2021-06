Czekają nas przedterminowe wybory? Hołownia podał termin, Buda zaprzecza

Lider Polski 2050 przekazał na antenie TVN24, że w szeregach PiS trwają rozmowy na temat przyspieszonych wyborów. – Wiemy, że Kaczyński, nie jest to tajemnicą, bo wiemy to z lokalnych struktur PiS-u, ale też z Nowogrodzkiej, poważnie rozważa wariant 10 października – oświadczył.

Z kolei poseł Tomasz Siemoniak stwierdził, że „jeśli po Warszawie krąży plotka o wyborach 10 października, to znaczy, że problemy w Zjednoczonej Prawicy są większe niż się wydaje”. - Przecież plotka to tradycyjna broń do dyscyplinowania posłów, zwłaszcza tych z tylnych rzędów. Przed Sejmem ważne głosowania - nad RPO i odwołaniem Terleckiego. PiS puszcza sygnały, że mogą być wybory i Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro mogą czuć się zagrożeni, gdyż nie będą gotowi na nowe wybory - powiedział polityk w Polsat News.

Buda: Nie ma takich planów

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przekazał, że nie ma planów przeprowadzenia przyspieszonych wyborów parlamentarnych w październiku. - Z ręką na sercu. Jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica się umocniła i mamy jakiś problem, który mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, całkowicie rozmasowany. Dzisiaj idziemy do przodu – przekonywał na antenie TVN24 polityk.

Gowin: Są tacy politycy w obozie rządzącym, którzy chętnie widzieliby Porozumienie poza rządem

Problem dostrzega jednak sojusznik PiS – lider Porozumienia Jarosław Gowin, który stwierdził, iż „zdaję sobie sprawę z tego, że są tacy politycy w obozie rządzącym, którzy chętnie widzieliby Porozumienie poza rządem”. - Nie chcę tutaj wymieniać żadnych nazwisk, natomiast wypchnięcie Porozumienia oznaczałoby koniec projektu Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że przez sześć lat nieźle rządziliśmy Polską – mówił Gowin w Radiu Plus.

Polityk doda, że jeżeli decyzja będzie należała do niego i do Porozumienia, to chce pozostać częścią koalicji i obozu Zjednoczonej Prawicy. - Na to się zobowiązaliśmy wobec wyborców i chcemy tego zobowiązania dotrzymać. Jeżeli będziemy wypychani, mamy alternatywne scenariusze – mówił.