Czekają nas białe święta? Prognoza pogody na Boże Narodzenie

Jak informuje IMGW, najbardziej dynamicznej pogody możemy spodziewać się w wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

W wigilijny piątek do naszego kraju napłynie cieplejsze powietrze z zachodu. Ocieplenie będzie szczególnie odczuwalne na południu Polski. Będzie pochmurno z opadami śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a na południu i zachodzie w deszcz.

Na białe święta mogą liczyć mieszkańcy północnej części Polski. Na północy i północnym wschodzie będzie padał śnieg, ale okresami intensywniej.

"Wystąpi duża różnica nie tylko w zjawiskach pogodowych, ale i w temperaturze: na północnym wschodzie i w Karpatach będzie od -2°C do 0°C, a na pozostałym obszarze od 1°C do 9°C, z czego im bliżej południowego zachodu, tym cieplej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu i w górach silny, w porywach do 70 km/h" - informują eksperci IMGW.