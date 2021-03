Czeka nas twardy lockdown? Dziś rząd zapowie nowe obostrzenia na Wielkanoc

Te znaki zodiaku powinny się zmienić. Koniec stania w miejscu! Które znaki zodiaku muszą przemyśleć swoje postępowanie? 25.03.21

Każdy znak zodiaku ma wady - nie ma w tym nic zaskakującego. Wiemy o tym nie od dziś. Czy to jednak oznacza, że nie powinniśmy pracować nad słabymi stronami, ponieważ, no cóż, "taka nasza natura"? Absolutnie nie! Wróżka Bellatrix tłumaczy, że pewne twoje cechy mogą z czasem sprawić ból nie tylko ludziom wokół, ale także tobie. Mocno zastanów się, czy nie powinieneś zmienić swojego postępowania. Być może już dawno należało wdrożyć pewne zmiany, ale - z lenistwa bądź niewiedzy - ciągle tkwisz w przekonaniu, że to nie od ciebie zależy kolejny ruch w grze zwanej życiem. Sprawdź nasz horoskop o zmianach dla każdego znaku zodiaku.