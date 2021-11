Czeka nas spore ochłodzenie. Kiedy możemy spodziewać się pierwszego śniegu?

Według najnowszych prognoz, w przyszłym tygodniu nastąpi rozwój wyżów na zachodzie Europy oraz niżów na wschodzie. Dla Polski będzie to oznaczało napływ coraz chłodniejszego powietrza, co z kolei będzie prowadziło do stopniowych spadków temperatury. Już w połowie tygodnia ma ona nie przekraczać w ciągu dnia 5 stopni C, zaś nocami będzie spadać poniżej zera. Zmianom tym ma towarzyszyć przeciętna aura - informuje Onet.

Jeszcze chłodniej zrobi się po 25 listopada. Temperatury w ciągu dnia powinny wynosić nieco ponad 0 stopni. Wówczas mają nastąpić przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pewno nie będzie to jeszcze trwała zima, jednak w wielu regionach może zrobić się biało.