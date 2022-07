Czeka nas obowiązkowa redukcja zużycia gazu? We wtorek nadzwyczajne spotkanie ministrów energii w Brukseli

Plan kryzysowy na wypadek braku gazu zimą

W odpowiedzi na to Komisja przygotowała plan kryzysowy. Zakłada on wezwanie do ograniczenia przez państwa członkowskie UE zużycia gazu ziemnego o 15 proc. między 1 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. W założeniu państwa UE miałyby zobowiązywać się do osiągnięcia tego celu dobrowolnie. KE chce też mieć możliwość ogłoszenia unijnego „stanu ostrzegawczego”, podczas którego byłoby to już obowiązkowe.