Czeka nas nawet 140 tys. zakażeń na dobę? Niedzielski: Piąta fala staje się faktem

Zbliżamy się do końca funkcjonowania Rady Medycznej w tej formule – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

– To wszystko pokazuje, że piąta fala staje się już faktem – podkreślił. Adam Niedzielski powiedział, że spodziewane są dalsze wzrosty zakażeń, w związku z czym na sztabie kryzysowym trwają rozmowy o koniecznych działań związanych m.in. z bazą łóżkową, gospodarką tlenem czy lekami. Minister wyjaśnił, że są one narażone na ryzyko bardzo dużego obciążenia, „z jakim jeszcze w żadnej z fal nie mieliśmy do czynienia”.

Szef resortu zdrowia przywołał prognozy, według których szczyt zakażeń ma nastąpić w połowie lutego i spodziewamy się wtedy 60 tys. zakażeń na dobę. Inaczej wygląda analiza przygotowana przez ośrodek MOCOS, według którego pod koniec stycznia dzienny bilans zakażeń wyniesie 120 tys. zakażeń.