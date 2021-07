Czego możemy spodziewać się po PKO BP Ekstraklasie? Prędzej ligi dwóch prędkości, czy promocji do Ligi Konferencji? [ANALIZA]

Ekstraklasa w tym roku będzie inna niż ostatnio. Będzie różniła się nie tylko od poprzednich dwóch, znaczonych pandemią, sezonów, ale także od wielu wcześniejszych. Z uwagi na jej rozszerzenie do 18 zespołów.

Rozszerzenie, na które naszej piłki zwyczajnie… nie stać. I to z kilku powodów: sportowego, finansowego, ale i marketingowego. W zasadzie tylko zdaniem ustępującego prezesa PZPN, i faktycznego autora - Zbigniewa Bońka - to dobry pomysł. Pytanie zatem, ile przetrwa ta reforma? Gdy w maju, podczas gali z okazji 100-lecia urodzin Kazimierza Górskiego spotkałem prezesa Ekstraklasy SA Marcina Animuckiego, żalił się, że może być problem z meczem 9. wyboru w lidze. Nie było bowiem chętnych na pokazywanie tych „delicji”.

Liga jest duża, będą dwie prędkości?

- Obawiam się, że niektórzy jeszcze nie dojrzeli do ekstraklasy. To znaczy nie wszystkie zespoły, które znalazły się w stawce, dorosły do gry na najwyższym poziomie - puentuje były reprezentant Polski Tomasz Hajto. - Beniaminkowie będą mieli bardzo ciężko, trzeba dysponować dużym budżetem i szeroką kadrą, żeby wytrzymać rozgrywki na dystansie 34 kolejek. O ile o Niecieczę, gdzie świetną robotę wykonał trener Mariusz Lewandowski, jestem spokojny, pozostali mogą mieć pod górkę. Warta Poznań też nie zagra już takiego sezonu jak poprzedni, być może nigdy. Wtedy szybko zyskała komfort i luz, teraz nie będzie już efektu świeżości. Wisła Płock, czy Stal Mielec także będą musiały ostro bronić się przed spadkiem. Dlatego obawiam się, że może powstać liga dwóch prędkości. Pięć, sześć zespołów może od początku nie wytrzymać tempa reszty…