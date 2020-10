Czechy: Lawinowo przybywa zakażeń koronawirusem, system opieki zdrowotnej zbliża się dokresu możliwości

Koronawirus. Słowacja przetestuje wszystkich swoich obywateli. Zrobią to w dwa weekendy

To prawdopodobnie pierwszy kraj na świecie, który zdecydował się na taki krok. Słowacja ogłosiła właśnie, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni (a dokładnie dwóch następujących po sobie weekendów) chce przetestować na obecność koronawirusa Sars-CoV-2 WSZYSTKICH SWOICH OBYWATELI! To oznacza wykonanie minimum 5,6 miliona testów bo tyle ludzi żyje na Słowacji. Na pierwszy rzut do testowania mają głosić się m.in. mieszkańcy słowackiej części Orawy tuż przy granicy z polskim Podhalem.