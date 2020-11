Czechy: krematoria pracują na pełnych obrotach, bo wciąż przybywa ofiar pandemii koronawirusa

Mimo to, jak dodaje Melich, kilku jego pracowników przebywa w domu z powodu pandemio, która do tej pory zabiła już w Czechach prawie 6000 osób.

Personel kostnic władze uznały za pracowników z pierwszej linii walki z koronawirusem.

Jesteśmy częścią zespołu kryzysowego, podobnie jak personel medyczny czy ci, którzy wywożą śmieci – mówi Oldriska Dvorackova, rzeczniczka praskiej administracji cmentarze.

Dvorackova dodaje, że ​​krematoria w Pradze nie zostały tak dotknięte pandemią, jak w innych miastach, ale wspomina, że ustalony przez władze limit 10 żałobników ma wpływ na t jak się odbywają pogrzeby.

Ludzie przestali organizować tradycyjne pogrzeby w salach ceremonialnych. Teraz odkładają stypy do dnia zakopania urny – dodaje AFP Dvorackova.

Furmancik mówi, że kiedy na pogrzeb pojawia się ponad 10 osób, to wszystkim pozwala im się pożegnać przy trumnie. Ale potem muszą pozostać na zewnątrz, podczas gdy w samym pogrzebie uczestniczy 10 najbliższych osób - dodaje.

Władze jak i właściciele i zarządcy krematoriów mają nadzieje, że najgorsze będzie niebawem za nimi. Po rekordowym 10 listopada z 249 zmarłymi na koronawirusa kolejne dni przyniosły spadki zmarłych.

Naleje też liczba zakażeń. Po prawie 16 tysiącach nowych zakażeń na koronawirusa liczba chorych spada i to wyraźnie.

Surowe obostrzenia sprawiły, że od 18 listopada maja do szkół wrócić najmłodsze dzieci, pierwsze i drugie klasy. To początek powrotu do normalności, pocieszają się Czesi.