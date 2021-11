Czechy: Koalicje uzgodniły program i podział stanowisk. Czy to przyspieszy zakończenie sporu wokół Turowa?

Po dwunastogodzinnych negocjacjach dwie czeskie koalicje wyborcze - SPOLU oraz PIRSTAN - uzgodniły program nowego gabinetu oraz rozdział stanowisk ministerialnych.

Premierem ma zostać Petr Fiala, lider prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Centroprawica będzie miała w rządzie 10 stanowisk, a liberalna koalicja Piratów i samorządowców - siedem. W sumie w nowym rządzie będzie o dwóch ministrów więcej niż w kończącym urzędowanie gabinecie Andreja Babisza. Podpisanie umowy zapowiedziano na 8 listopada.

Z naszej perspektywy najciekawsze jest to, czy stworzenie takiej koalicji może oznaczać przyspieszenie zakończenia sporu z Czechami wokół elektrowni Turów? W wywiadzie dla portalu wPolityce.pl wiceszef naszego resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, komentując wyniki czeskich wyborów powiedział wtedy: Mamy duże nadzieje na współpracę. Jeżeli ta zwycięska koalicja SPOLU będzie współtworzyć rząd, to liczymy na jeszcze intensywniejszą współpracę niż do tej pory.

Pytany, czy należy się spodziewać jakiegoś uspokojenia wokół elektrowni i kopalni Turów i być może porozumienia w tej sprawie, przyznał, że "za wcześnie, żeby o tym mówić". - Nie wiem też, jaki będzie kalendarz wydarzeń. Myślę, że generalnie w sprawach współpracy polsko-czeskiej możemy być dzisiaj optymistami – dodał.