Czechy coraz bliżej totalnej bloday, godzina policyjna w Lombardii, Hiszpania ma milion zakażonych koronawirusem

Czechy wprowadziły kolejne surowe ograniczenia, Lombardia ogłasza godzinę policyjną, a Hiszpania zarejestrowała już milion zakażonych koronawirusem.

Jak na razie Europa nie radzi sobie z pandemią. Przybywa zakażeń i śmiertelnych ofiar.

W najgorszej sytuacji są Czechy, które od czwartku wprowadziły do 3 listopada surowe restrykcje, przypominające niemal totalną blokadę kraju.

Z domów można będzie wychodzić tylko do pracy, do lekarza i do sklepu, by zrobić niezbędne zakupy. Jest nakaz noszenia maseczek ochronnych na zewnątrz, a w parkach można się spotykać tylko z jedną osobą.

Do zamkniętych już szkół i restauracji od czwartku doszło zamknięcie sklepów ( poza spożywczymi) i małych firm. Otwarte pozostaną apteki oraz drogerie.

Władze przekonują, że być może dzięki kolejnym obostrzeniom uda się powstrzymać falę zakażeń, która przekracza ponad 10 tysięcy dziennie, tyle co w Polsce, choć kraj ten ma niemal cztery razy mniej od nas mieszkańców.