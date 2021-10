Czechy chcą wrócić do rozmów o Turowie. Kurtyka: „Daje nadzieje na korzystne rozwiązanie sporu” Lidia Lemaniak

23.09.2021 warszawa konferencja prasowa po spotkaniu ministrow partnerstwa na rzecz transatlantyckiej wspolpracy energetyczno-klimatycznej n/z michal kurtyka - minister klimatufot. adam jankowski / polska press brak

„Przyjmuję z zadowoleniem otwartość do rozmów po wyborach. (…) Chęć powrotu do rozmów po stronie czeskiej to dobra informacja i daje nadzieje na korzystne rozwiązanie sporu – przede wszystkim dla lokalnej społeczności po obu stronach granicy” – przekazał w oświadczeniu minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.