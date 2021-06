Czechy chcą kar dla Polski ws. Turowa. Dworczyk: Obie strony chcą zakończyć jak najszybciej ten spór

Rzecznik rządu Piotr Muller tłumaczył, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefem czeskiego rządu Andrejem Babišem, aby omówić wycofanie skargi strony czeskiej, w momencie podpisania porozumienia. - Wczoraj rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i przechodzimy do finalizowania umowy. Jednocześnie rozumiem, że z przyczyn negocjacyjnych również, czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych, które przysługują mu w toku postępowania – mówił Piotr Müller w Polskim Radiu.

W najbliższych dniach rząd Czech zwróci się do TSUE o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów. PGE wskazuje, że zamknięcie kopalni Turów zagraża bytowi 80 tys. Polaków.

Minister dodał, że zarówno Polska, jak i Czechy chcą „zakończyć jak najszybciej ten spór zawierając porozumienie”. - To porozumienie jest procedowane, ministrowie właściwie są w bezpośredni i wierzę, że w najbliższych dniach będziemy przybliżać się do zrealizowania tej międzynarodowej umowy - powiedział Dworczyk.

Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił na antenie Radia Zet, że oprócz negocjacji szefów rządów Polski i Czech, równolegle trwają prace między ministrem spraw zagranicznych, ministrem klimatu a innymi resortami zaangażowanymi w rozwiązanie tego problemu. - Trwa praca nad porozumieniem polsko-czeskim, które doprowadzi do zakończenia tego sporu. Obie strony równolegle podejmują działania prawne, które należy w takich sytuacjach podejmować. Partnerzy czescy podjęli właśnie kroki. My ze swojej strony również podejmujemy kroki prawne, które będziemy mogli wykorzystać na forum UE – mówił Dworczyk.

Bogumił Tyszkiewicz z Niezależnego Związku Zawodowego Górników KWB Turów oświadczył w Radiu Zet, że „nie może wyjść z podziwu nad zawziętością Czechów”. - Nie dopuszczam innego rozwiązania, jak ugoda. Dla mnie to jest takie nieludzkie, karygodnie i nieunijne wcale, żeby zamykać zakład, który stanowi podstawę bytu całego regionu – mówił.

Były szef MON dodał, że nie powinniśmy zawieszać wydobycia węgla. -To jest dla mnie poza dyskusją. Natomiast powinniśmy zrobić wszystko i w Czechach, i z Czechami, i w TSUE, żeby bronić polskich interesów – stwierdził.

Polityk Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak przekonywał, że kopalnia w Turowie powinna nadal działać. – Chodzi o kilkanaście tysięcy pracowników i ich rodzin. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby Czesi ten wniosek wycofali, bo to uchyli problem – mówił w Polsat News.

Pod koniec maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, która należy do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydobycie miało być wstrzymane do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie.

Polska strona nakazu TUSE nie wykonała. PGE wskazywało, że zamknięcie kopalni oznacza w praktyce wyłączenie również elektrowni w Turowie, a w efekcie to wszystko zagraża bytowi nawet 80 tys. Polaków, którzy stracą środki do życia.

Cały kompleks energetyczny, do którego należy także kopalnia Turów, dostarcza do 7 proc. energii zużywanej w Polsce, trafiającej do 3 mln gospodarstw domowych.