Czas na Boxing Day, czyli coroczne prezenty świąteczne od piłkarzy Premier League

Jeśli Arsenal wygrywa tylko od święta, to czas najwyższy na zwycięstwo, bowiem ostatni raz komplet ligowych punktów Kanonierzy zgarnęli 1 listopada. Ich sytuacja jest beznadziejna. Zajmują dopiero 15. miejsce w lidze, przedwczoraj ponieśli kolejną klęskę, tym razem w Pucharze Ligi. Aż 4:1 na Emirates wygrał Manchester City. Nad trenerem Mikaelem Artetą zebrały się już wszystkie najciemniejsze chmury. - Walczymy z pechem w ostatnich meczach i będziemy walczyć dalej. Nie ma innego wyjścia. To naprawdę trudny wynik, ale musimy skupić się na rzeczach, które pozwolą nam polepszyć się w przyszłości - mówił po meczu Arteta, który wciąż może jednak cieszyć się zaufaniem zarządu klubu z północnego Londynu. - Właściciele klubu popełniliby spory błąd, myśląc o zwolnieniu go - powiedział Pep Guardiola, menedżer City, jeszcze do niedawna szef Artety na Etihad.