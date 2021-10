Czarzasty: Biorę odpowiedzialność za sześcioletni okres przewodzenia SLD

Myśli pan, że zostanie współprzewodniczącym Nowej Lewicy?

O tym zdecydują delegaci 9 października. Każdy ma prawo się zgłosić i uczestniczyć w tej rywalizacji. I bardzo dobrze!

Pan ma wśród kolegów z byłego już SLD opinię autokraty, człowieka, który nikogo nie słucha i który robi to, co chce. Więc może nie być łatwo!

Z tego, co pamiętam w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest 20 tys. osób, nie słyszałem od nich wszystkich takiej opinii co do mojej osoby. Myślę, że powołuje się pani na zdanie dwóch czy trzech członków naszego ugrupowania. One są ogólnie znane.

O tak, jeden nawet apelował do pana: „Włodek, nie idź tą drogą!”.

Każdy przewodniczący bierze odpowiedzialność za czasy, kiedy jest przewodniczącym, ja również biorę odpowiedzialność za sześcioletni okres przewodzenia SLD, bo z powodu pandemii został on przedłużony o dwa lata, podobnie jak to się stało chociażby w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jednym się to podoba, innym się nie podoba. Wiem, po co podejmowałem takie, a nie inne decyzje. A to jest najważniejsze w procesie podejmowania decyzji.