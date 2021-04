Czarnobyl i inne przerażające miejsca w Google Street View. Przypadkowe zdjęcia wyglądają jak z horroru! Co na nich jest?

Tajemnicza figura bez twarzy. Google Street View w Czarnobylu

W lutym 2021 internet obiegło nowe, zatrważające zdjęcie z Google Street View. Zostało wykonane w Prypeci i przedstawiało tajemniczą figurę bez twarzy w jednym z opuszczonych budynków tuż koło Placu Centralnego.

TikTok

Internauci długo zastanawiali się, co to może być. Co najbardziej sceptyczni uznawali, że jest to po prostu zwykła figurka lub rzeźba, która przez zaciemnione pomieszczenie i wyraźne ślady zniszczenia przybrała złowieszczy charakter. Obecnie figura zniknęła z Google Street View - na zdjęciu panoramicznym widoczne jest jedynie puste okno. Nie zmienia to faktu, że miasto Prypeć, które można dosyć dokładnie "zwiedzić" w Google Street View, robi piorunujące wrażenie.







Co jeszcze można znaleźć w aplikacji Google? Zobacz w galerii.