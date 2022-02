Czarnek: Polskie szkoły są gotowe do przyjęcia ukraińskich dzieci

Szef MEiN w środę na konferencji prasowej odpowiadał na pytania dotyczące przygotowania polskiego systemu edukacji na wypadek fali uchodźców z Ukrainy.

- Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie dzieci i młodzieży do polskich szkół i studentów do polskich uniwersytetów. Chcę powiedzieć, że już dziś w szkołach w Polsce uczymy dziesiątki tysięcy młodych Ukraińców. Co więcej, niektóre szkoły ponadpodstawowe funkcjonują, no można powiedzieć, w dużej części dlatego, że uczą się tam również młodzież ukraińska i nie ma najmniejszych przeszkód, żebyśmy przyjmowali młodzież i dzieci ukraińskie do polskich szkół, gdyby była taka konieczność – zapewnił Czarnek.

Zaznaczył jednak, że ma nadzieję, że wojska rosyjskie nie ruszą w głąb Ukrainy. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mamy nadzieję, że społeczność międzynarodowa stanie na wysokości zadania i powstrzyma agresję Rosji na teren Ukrainy, a wtedy to nie będzie konieczne - powiedział.