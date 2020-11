Czarnek odpowiada Trzaskowskiemu ws. „szantażu nauczycieli”: To kłamstwo

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaapelował do prezydenta Warszawy, aby ten „nie szerzył nieprawdziwych informacji” dotyczących konsekwencji dla uczniów i nauczycieli za udział w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. - Kuratorzy nie prosili dyrektorów szkół o personalia uczniów lub nauczycieli, którzy tylko brali udział w protestach. Twierdzenie, ze będziemy pociągać do odpowiedzialności kogokolwiek, tylko i wyłącznie za udział w protestach i głoszenie swoich poglądów jest kłamstwem – przekonywał szef resortu.

List Rafała Trzaskowskiego nazwał „histeryczną próbą” fałszowania stanowiska MEN. - To zakłócanie poczucia winy ich autorów, za zachęcanie uczniów do udziału w protestach w szycie pandemii koronawirusa. To skrajny brak odpowiedzialności oraz realne przyczynianie się do narażania życia i zdrowia Polaków – stwierdził.

List Trzaskowskiego

Prezydent stolicy skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Nawiązał w nim do komunikatu MEN, w którym czytamy, że „jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem".