Czarnek: Dziennikarze TVN zachowywali się dokładnie tak samo jak Sterczewski i Jachira

W rozmowie w TVP Info Przemysław Czarnek tłumaczył, skąd wziął się zakaz obecności przedstawicieli mediów na granicy polsko-białoruskiej.

– Dziennikarze TVN zachowywali się dokładnie tak samo jak pan poseł Sterczewski, jak pani poseł Jachira i paru innych osobników. Można powiedzieć, przeszkadzając, to zbyt słabe słowo, utrudniając zdecydowanie działalność służb polskich na granicy w obliczu wojny hybrydowej i ataku na polską granicę – ocenił polityk.

– Gdyby tego nie robili, to pewnie nie byłoby pomysłu na to, żeby nie dopuszczać tam dziennikarzy, ale w pewnym momencie to, co robili dziennikarze TVN, to była rzeczywiście działalność antypolska – dodawał.