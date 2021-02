Czarna lista najemców. Tym osobom najtrudniej jest wynająć mieszkanie w Polsce. Dlaczego?

Wynajem mieszkania to w naszym kraju drażliwy temat. Właściciele lokali i najemcy mają do siebie nawzajem dużo zastrzeżeń – ci pierwsi opowiadają historie jak z horroru o lokatorach niszczących mieszkania, ci drudzy przytaczają mrożące krew w żyłach opowieści o wścibskich i napastliwych właścicielach. U podłoża trudnych relacji leży nie tylko konflikt interesów, ale także wadliwe zdaniem wielu prawo.

Wiele osób jest jednak zdania, że to samo prawo niedostatecznie chroni interesy właścicieli mieszkań. Bardzo trudne jest przede wszystkim pozbycie się lokatora, który przestał płacić, jest uciążliwy dla sąsiadów albo demoluje lokal. W razie niewypłacalności najemcy właściciele muszą najpierw kilkakrotnie wezwać go do zapłaty, a później zaangażować w sprawę sąd i komornika. Dla właściciela oznacza to miesiące strat. Co więcej, jeśli sąd przyzna eksmitowanemu lokal zastępczy z zasobu gminy, eksmisja zostaje wstrzymana do momentu, aż samorząd znajdzie odpowiednie lokum. W efekcie posiadacz mieszkania jest nieraz zmuszony latami utrzymywać problematycznego najemcę.