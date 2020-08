Czajką w Rafała Trzaskowskiego. Ścieki bardzo polityczne

Warszawa ma znowu kłopot z oczyszczalnią „Czajka”, kłopot, tyle że innego rodzaju, ma też Rafał Trzaskowski, prezydent miasta. Ale też ścieki w stolicy nabrały ostatnio mocno politycznego charakteru.

O awarii rury przesyłowej w „Czajce” poinformował w sobotę na Twitterze sam Trzaskowski. Potwierdził, że w związku z problemami prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły. No i zaczęło się.

„Skierujemy sprawę do prokuratury” - napisał na Twitterze Marek Gróbarczyk. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej twierdzi, że Rafał Trzaskowski „ponosi pełną odpowiedzialność za skażenie Wisły”.

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, też w mediach społecznościowych napisał, że według oceny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) awaria, do której doszło w sobotę, „jest podobna do zeszłorocznej”.

„Prezydent Warszawy R. Trzaskowski jest bezradny. Ignorowano służby i utrudniano czynności. Tym razem muszą zostać wyciągnięte konsekwencje" – podkreślił Ozdoba.

I wytykał Trzaskowskiemu, że ten zastosował się do zaleceń GIOŚ, Wód Polskich i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. „Efekt lekceważenia ekspertów to dzisiejsza kolejna awaria. Kpina i recydywa" - oznajmił. Przypomniał też wpis na Twitterze ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 3 lipca tego roku. „Panie Prezydencie (…) wciąż nie rozwiązał Pan sprawy rurociągu pod Wisłą, zgodnie z Pańską deklaracją. Brak zajęcia się tym problemem może powodować powtórzenie awarii z zeszłego roku. Prosimy o pilne zajęcie się sprawą" – podkreślało wówczas MGMiŻ.

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski poszedł o krok dalej, powołał się na art. 97 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi że: „w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat”.

- Krytyka władz Warszawy jest bardzo słuszna, natomiast, jeśli chodzi o ten proces (wprowadzenia komisarza - przyp. red.), to nie mamy takiego zamiaru – stwierdził w TVN24 Patryk Jaki, też z Solidarnej Polski, jeszcze niedawno rywal Trzaskowskiego w walce o fotel prezydenta Warszawy. - Mamy prawo do krytyki tego, co się dzieje. Popełniono mnóstwo błędów. Problemem był przetarg na „Czajkę”, była przepłacona firma, która upadła. Źle to wszystko było zorganizowane, zwracaliśmy jako PiS na to uwagę, ale PO pozostawała głucha. I dalej wydawała pieniądze - mówił europoseł w „Kawie na Ławę”. Jego zdaniem decyzja o inwestycji była słuszna, ale już jej realizacja – nie i pełną odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi za to Platforma Obywatelska.

Co ciekawe, do grona krytyków Rafała Trzaskowskiego dołączyła także opozycja.

Krzysztof Śmieszek, z lewicy napisał na Twitterze: „To co dzieje się od wczoraj w Warszawie to nie tylko katastrofa ekologiczna. To ewidentny przykład zaniedbania, braku troski o dobro wspólne, dezynwoltury. To nie jest atak polityczny. To oskarżenie pod adresem @trzaskowski_Warszawiacy i Warszawianki zasługują na czystą Wisłę!”

Rafał Trzaskowski nie miał innego wyjścia, musiał przystąpić do obrony.

„Wbrew temu, co sugerują media rządowe, nie zlekceważyliśmy jakichkolwiek zaleceń. Już po zakończeniu ubiegłorocznej naprawy rurociągu prowadziliśmy jego przeglądy - wykonywane przez niezależnych ekspertów. Ostatni zakończył się przedwczoraj i nie wykazał jakichkolwiek anomalii” - napisał, dodając, że naprawienie awarii jest jego „absolutnym priorytetem”.

Trzaskowski podkreślił, że prace nad usunięciem awarii trwają.

„Nie znamy dokładnych przyczyn, ale wszystko wskazuje na to, że cały projekt tego rurociągu, jego wykonanie i - być może materiały użyte do budowy - były wadliwe. Ze wstępnych informacji wynika bowiem, że do awarii doszło na starym odcinku rur, a nie na tym, który w ubiegłym roku wymieniliśmy. Dziś ponosimy konsekwencje błędnej decyzji, podjętej w 2005 roku - o tym, że nie będzie budowana nowa oczyszczalnia na lewym brzegu Wisły” – tłumaczył.

Wczoraj, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski jeszcze raz podkreślił, że ostatni przegląd rurociągu odbył się dzień przed awarią i nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Dodał, że najpilniejszym zadaniem jest teraz budowa tymczasowego systemu przesyłowego ścieków, żeby jak najszybciej zatrzymać ich zrzut do Wisły. Po wykryciu awarii rozpoczął się proces ozonowania nieczystości tak, by maksymalnie je zneutralizować. Wody Polskie podały z kolei, że do Wisły na skutek awarii spływa obecnie ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę. „Ze względu na to, że na skutek awarii do Wisły dostają się nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej, apelujemy, aby nie korzystać z wody w rzece! Zwłaszcza nie wędkować, nie pływać oraz nie podchodzić do brzegu - od stołecznego mostu Skłodowskiej-Curie na północ” - przekazano.

Oczyszczalnia „Czajka” zawodzi nie po raz pierwszy. Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” miała miejsce rok temu, uszkodzeniu uległy dwa korektory. Mateusz Morawiecki podjął wówczas decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki płynęły do oczyszczalni od 9 września. W czasie, gdy działał tymczasowy rurociąg, na zlecenie MPWiK naprawiono kolektory, teraz zawiodły stare rury. Sytuacja wydaje się poważna.

- Pracowaliśmy nad scenariuszami awaryjnymi. Są dwa, jeden to przeprowadzenie tymczasowego rurociągu po dnie Wisły, zanim nowy przesył zostanie ukończony, a drugi, to tymczasowy przesył po Moście Północnym. W ciągu kilku godzin będziemy mogli potwierdzić, który z tych scenariuszy jest wykonalny szybciej - zapowiedział w niedzielę Rafał Trzaskowski.

Wiele wskazuje na to, że tym razem wojsko nie zbuduje mostu pontonowego wraz z rurami na Wiśle. - Taki most jest na trzy miesiące i tyle naprawialiśmy ten rurociąg w ubiegłym roku, ale teraz te prace muszą potrwać dłużej, bo cały przesył jest wadliwie pomyślany i wykonany - przyznał prezydent Warszawy.

Nie miał wesołej miny. Podobnie jak rok temu, awaria oczyszczalni „Czajki”, to czas ataków na Trzaskowskiego. Tymczasem prezydent Warszawy rusza ze swoim nowym projektem, którego powstanie zapowiadał już w kampanii prezydenckiej.

„Wiem gdzie płynę i co chcę zmienić w Polsce, jeżeli chcecie płynąć ze mną zapraszam, już 5 września zaczynamy długi marsz nowego ruchu - napisał w piątek na Facebooku. Na razie nie wiadomo, jaką ruch będzie miał nazwę.

„Rozumiem, że po momencie chwilowej konsolidacji opozycji na moment wyborów prezydenckich każdy ma prawo popierać kogoś, kto odpowiada mu najbardziej. Mam w sobie na tyle pokory, że wiem, że nie będę pierwszym wyborem każdej i każdego z 10 milionów Polek i Polaków, którzy zagłosowali na mnie w II turze. Ale apeluję o wzajemną, elementarną życzliwość wszystkich partii opozycyjnych. Musimy współpracować, aby wygrać z PiS. Ja za kilka dni znowu zabieram się do pracy” - pisze Trzaskowski.

Zamieszanie wokół „Czajki” nie pomaga Trzaskowskiemu. Pytanie, na ile mu zaszkodzi?