Cyfrowe paszporty szczepień w Unii Europejskiej i na świecie. „Musimy się pospieszyć, jeśli chcemy zdążyć do lata”

- W sprawie certyfikatów szczepień jest jeszcze szereg otwartych politycznych pytań. Decyzja, co wolno robić, jeśli ma się takie zaświadczenie, zostanie przede wszystkim podjęta w poszczególnych krajach. Uważam, że na poziomie UE powinniśmy ich używać do zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku – mówiła podczas czwartkowej konferencji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Paszporty do lata?

Kwestia wprowadzenia cyfrowych paszportów szczepień pojawia się w dialogu międzynarodowym od czasu rozpoczęcia szczepienia. Jednak jest to propozycja, która dzieli państwa Unii Europejskiej.

Konsensus, ale nie do końca

Z drugiej jednak strony mówi się o dostępie do szczepionek i nierównościach społecznych, jakie mogą wyniknąć z wprowadzenia takiego dokumentu.

Natomiast prezydent Emanuel Macron podkreślił, że nie można warunkować dostępu do miejsce względem szczepień, gdy nawet nie dopuszczono do nich młodych ludzi, którzy cały czas czekają na swoją kolej.

Belgijski eurodeputowany Marc Botenga także odniósł się dość krytycznie do tego pomysłu. W wywiadzie dla Deuche Welle uznał, że jest to „wątpliwe rozwiązanie, o ile ludzie nie mają dostępu do szczepionki.” - Najpierw zagwarantujmy, że ludzie dostaną szczepionkę, a potem będziemy mogli debatować na temat rodzaju znaczków, kart czy czegokolwiek zechcemy – dodał.

„Zielona przepustka”

W Izraelu natomiast została wprowadzona „zielona przepustka” przysługująca osobom, które przeszły zakażenia korona wirusem lub zostali zaszczepieni drugą dawką. Jest ona ważna przez sześć miesięcy.

Osoby, które posiadają ten dokument mogą korzystać z siłowni, basenów, a także uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Jest taka możliwość

W Stanach Zjednoczonych temat wprowadzenia paszportów szczepień nie jest akcentowany. Jednak prezydent Joe Biden w swojej strategii krajowej walki z pandemią zawierał dyrektywę dla agencji rządowych, która miała na celu ocenić możliwość powiązania szczepionek z międzynarodowymi świadectwami szczepień i stworzenia ich cyfrowych wersji.