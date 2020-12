Cyberpunk 2077. Najgorętsza premiera 2020 roku. Czy gra CD Projekt RED spełniła oczekiwania graczy i krytyków?

Cyberpunk 2077 został po raz pierwszy zapowiedziany w 2016 roku. Po ogromnym sukcesie jakim był Wiedźmin 3 , nadzieje na kolejny sukces były ogromne. Im bliżej premiery, tym grze towarzyszyło ogromne zniecierpliwienie. Nie pomagało to, że wypuszczenie gry na rynek było przesuwane aż trzykrotnie! Pierwotnie premiera została zapowiedziana na 16 kwietnia. CD Projekt RED zdecydowało się jednak na przeniesienie gry na 17 września. Tego terminu również nie udało się dotrzymać, a gra miała ukazać się tym razem 19 listopada. Kiedy Redzi po raz kolejny ogłosili przesunięcie premiery, wielu odebrało to jako niesmaczny żart. Gdy okazało się, że Cyberpunk 2077 ukaże się dopiero 10 grudnia, w sieci zawrzało. Na twórców spadła lawina krytyki i hejtu. Co bardziej gorączkowi gracze nawet wysyłali pogróżki. Koniec końców udało się uniknąć kolejnego poślizgu i gra ukazała się 10 grudnia. Całkowity koszt produkcji i reklamy Cyberpunka przekroczył 520 mln zł. Wiadomo już, że gra zarobiła na siebie na samych preorderach (zamówieniach przedpremierowych), których było aż 8 mln na całym świecie. Można jedynie domniemywać, że gdyby nie zamieszanie z datą premiery i zniechęceniem części graczy, sprzedanych kopii byłoby o wiele więcej.

Pierwsze recenzje pojawiły się jeszcze przed oficjalnym pojawieniem się Cyberpunka 2077 w sklepach. Ich wydźwięk jest jeden: gra jest świetna, CD Projekt RED znów odwalili kawał dobrej roboty. Świat gry, ogromne miasto Night City jest wykonane przepięknie, jest różnorodne, a każda jego dzielnica ma coś innego do zaoferowania. Misje są ciekawe i rozbudowane. Nawet poboczne zlecenia mają po kilka wątków i mogą mieć wpływ na to, jak wygląda świat gry. Każde zadanie można wykonać na wiele sposobów, co finalnie może doprowadzić do jednego z wielu zakończeń. Postacie są ciekawe i zapadają w pamięć. Dla wielbicieli smaczków i nawiązań, gra jest pełna odniesień do innych gier (chociażby Wiedźmin czy GTA San Andreas) oraz np. filmów (Trzy billboardy za Ebbing). Klimat genialnie podkreśla muzyka. Niewykluczone, że soundtrack Cyberpunka będzie równie kultowy jak sama gra.