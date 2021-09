Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na ataki hakerskie. Najbardziej zagrożone osoby wykonujące pracę zdalnie

Istnieje wiele komunikatorów wykorzystywanych przez internautów na co dzień. Dość często zdarza się, że pracownicy danej firmy samodzielnie przenoszą prywatne korzystanie z danego komunikatora do firmy, wdrażając taką platformę do codziennej pracy, często bez powiadamiania o tym swojego pracodawcy. Zjawisko to nazywane jest "Bring Your Own Service". Niesie ze sobą nowe ryzyka dla bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa - zarówno techniczne, jak i prawne- ostrzegają eksperci z firmy Safetica. Jednocześnie tłumaczą, że można je "znacząco zniwelować". Wymieniają tutaj polityki bezpieczeństwa, szkolenia czy dedykowane rozwiązania DLP.