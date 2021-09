Cyberprzestępcy nie odpuszczają. Niestety często sami im pomagamy. Jednak to nie jedyny cel hakerów OPRAC.: Maciej Badowski

Cyberprzestępcy cały czas szukają nowych lub udoskonalają znane sposoby na wykradanie danych. 123RF

W większości domów routery odpowiadają za dostęp do Internetu. Chociaż w większości urządzenia te są w jakimś stopniu zabezpieczane przez dostawców usług internetowych, to mogą one stanowić słabe ogniwo umożliwiające cyberprzestępcom przeprowadzenie ataków. Jednak to nie jedyna "furtka" dla cyberprzestępców. Jakby tego było mało, hakerzy nie ograniczają się tylko do atakowania mniejszych, pojedynczych jednostek. Wraz ze zwiększeniem się po pandemii COVID-19 ruchu lotniczego, to właśnie lotniska wzięli na celownik cyberprzestępcy.