Cyber Monday 2020: kiedy się rozpoczyna? Poniedziałek pełen rabatów i promocji w sklepach internetowych

Kiedy rozpoczyna się Cyber Monday?

Cyber Monday przywędrował do nas oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Polacy również pokochali wielkie święto internetowych zakupów. To doskonały moment, żeby zaopatrzyć się w produkty przecenione nawet do 70%! Zakupowy poniedziałek to zwieńczenie weekendu pełnego promocji, który rozpoczyna się oczywiście od dobrze wszystkim znanego Black Friday.

Już 30 listopada 2020 r. rozpocznie się Cyber Monday! W ostatni poniedziałek listopada śledź strony ulubiony sklepów, czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty.

Pierwszy Cyber Monday miał miejsce w 2005 roku, kiedy to Stany Zjednoczone odnotowały znaczy wzrost aktywności konsumentów w sklepach internetowych. Od tego czasu kupowanie online, w każdy poniedziałek po Black Friday z roku na rok staje się coraz bardziej popularne.