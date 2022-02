Cumbre Vieja: Wulkan, który zniszczył wyspę La Palma, teraz pomoże w jej odbudowie Kazimierz Sikorski

DESIREE MARTIN/AFP/East News

Coraz więcej ludzi przybywa na zniszczoną erupcją wulkanu wyspę La Palma, by obejrzeć, co żywioł z niej zrobił. I to jest nadzieja na jej odbudowę.